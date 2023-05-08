У двох областях України лунають вибухи під час тривоги

Сигнал тривоги лунає на сході країни

Сьогодні, 8 травня, у Дніпропетровській та Харківській областях зранку пролунали вибухи. вибухи. Наразі в обох регіонах оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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«Дніпропетровщина – чутно вибухи», – інформує Telegram-канал «Дніпро обласний».

Після чого стало відомо і про вибухи в Харківській області.

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«Вибухи...Знову вибухи в Харківській області», – пише «Харків Life».

Нагадаємо, триває 439-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Уночі 8 травня ворог знову атакував територію України, застосував іранські ударні безпілотники Shahed. 35 із 35 дронів було знищено нашими захисниками.