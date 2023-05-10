Росіяни накривають вогнем Херсон, влада звернулась до мешканців

Мешканців міста просять перебувати в укриттях

Сьогодні, 10 травня, російські війська здійснюють обстріл Херсона. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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«Ворог обстрілює Херсон – залишайтесь в укриттях» – написав Прокудін.

Додамо, що наразі тривога в області не оголошена.

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Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські загарбники забирають у місцевих мешканців катери. Таким чином загарбники намагаються зменшити дефіцит плавзасобів у формуваннях збройних сил РФ.

Триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.