Масштабна повітряна тривога тривала 30 хвилин

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У багатьох областях України лунають сирени відбою. Моніторингові групи повідомляли про зліт носія «Кинджалів» Міг-31.

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Станом на 18:59 відбій повітряної тривоги майже по всіх областях.

Карта повітряних тривог виглядала так.

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Нагадаємо, триває 422-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби противник завдав два ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Сьогодні вночі, для завдання авіаційних ударів, противник використав 12 ударних БпЛА типу «Шахед-136», вісім із них було знищено нашими захисниками. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.