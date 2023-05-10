На Таврійському напрямку ЗСУ знищили майже роту окупантів

На Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках

За минулу добу на Таврійському напрямку Сили оборони виконали 707 вогневих завдань. Бійці знищили майже роту загарбників та вісім одиниць ворожої техніки. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.

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Як зазначається, на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

«Протягом минулої доби ворог 18 разів атакував наші позиції. Отримавши відсіч, відійшов. Застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, ворог обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують із лінією зіткнення», – йдеться в повідомленні.

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Зокрема, для коригування вогню артилерії противник використовує БПЛА. Загалом, на таврійському напрямку протягом доби зафіксовано 434 обстріли. «Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 707 вогневих завдань», – розповіли бійці.

Йдеться як про контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по планових цілях, виявлених раніше. «Втрати противника на Таврійському напрямку складають майже роту. Також знищено та пошкоджено вісім одиниць ворожої ОВТ», – зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, українські захисники розгромили під Бахмутом російські війська, взяли багато полонених та завдали багато втрат «вагнерівцям».

Триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка