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Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контрнаступ ЗСУ: Веніславський анонсував сюрприз для українців
ЗСУ роблять усе задля завдавання максимальної шкоди російським загарбникам
фото ілюстративне

Росіяни вже бояться українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах

Наступ Збройних сил України буде сюрпризом, який найменше очікують у Росії, а також може стати несподіванкою для багатьох українців. Про це заявив член парламентського комітету з питань нацбезпеки, представник президента у Верховній Ради Федір Веніславський в ефірі «Радіо Свобода».

«А коли це відбудеться (контрнаступ – «Главком»), яким чином, за якими напрямками – це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців», – заінтригував народний депутат.

Веніславський зазначив, що росіяни вже бояться українського контрнаступу та активно обговорюють його у соцмережах та в ефірах телевізійних шоу.

Крім того, зараз командування ЗСУ, зокрема командувач оперативно-тактичного угрупування «Хортиця» генерал Олександр Сирський, роблять усе задля завдавання максимальної шкоди російським загарбникам у районі населених пунктів, де тривають найзапекліші бої. 

«Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території», – додав він.

Раніше повідомлляося, що Росія готує оборонні позиції в тимчасово окупованому Криму і збирається перекинути туди близько 400 військовослужбовців строкової служби.

До слова, триває 421-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби противник завдав три ракетні та 57 авіаційних ударів, зокрема, застосував 26 БпЛА типу «Шахед-136». 21 із них знищено нашими захисниками. Також російські агресори здійснили 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. 

Теги: ЗСУ війна росія окупанти

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