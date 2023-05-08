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США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США знімають з танків Abrams деяке обладнання: названо причину
Уряд США відправляє іноземним країнам урізані версії своїх танків
фото ілюстративне

Американські танки не будуть задіяні в контрнаступі України

Танки Abrams, які отримає Україна, піддаються модифікаціям, під час яких видаляються деякі високотехнологічні компоненти. Пентагон побоюється, що ці технології можуть потрапити до рук росіян. Про це повідомляє USA Today.

Зазначається, що через це американські танки не будуть задіяні в очікуваному весняному контрнаступі України.

За словами американських чиновників і військових експертів, це необхідний запобіжний захід на випадок, якщо росіяни захоплять одну з машин.

«Це може дати або не дати Росії можливість провести на них випробування і знайти вразливі місця», – заявив Колін Сміт, експерт з російських збройних сил у Rand Corp.

Видання зазначає, що як і у випадку з іншою зброєю, уряд США відправляє іноземним країнам урізані версії своїх танків. Пентагон залишає свої танки найвищого класу для американських військ.

Раніше США повідомляли, коли танки Abrams прибудуть в Україну.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки Abrams, які отримає Україна, кардинально змінять ситуацію на фронті.

Теги: танки війна США ЗСУ

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