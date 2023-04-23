Українські морпіхи «підсмажили» російський танк Т-80 (відео)

Ворожий танк разом із екіпажем було знищено завдяки вдалій роботі аеророзвідки та артилерії

Влучними пострілами українські захисники 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського знищили ворожий танк Т-80, який намагався атакувати позиції Збройних сил України. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ у Facebook.

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«Українські морпіхи знищили російський танк, який робив хлопцям «нєрви», – пишуть військові.

Вони додали, що ворожий танк разом із екіпажем було ліквідовано завдяки вдалій роботі аеророзвідки та артилерії.

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Нагадаємо, що 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

До слова, завершилася 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.