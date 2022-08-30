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Ексгенерал СБУ може отримати притулок у РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексгенерал СБУ може отримати притулок у РФ
1 квітня президент Володимир Зеленський позбавив Андрія Наумова звання генерала
фото з відкритих джерел

Українські правоохоронці порушили проти Наумова кримінальне провадження за підозрою у державній зраді

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов, який, ймовірно, здав окупантам інформацію про Чорнобильську зону відчуження, може отримати притулок у РФ. Умовою, нібито, є його свідчення проти президента України Володимира Зеленського, пише The Insider.

За інформацією видання, РФ готова надати Наумову притулок в обмін на свідчення проти Зеленського. Начебто над президентом України Росії хочуть влаштувати суд.

Повідомляється, що на ньому колишній генерал СБУ має заявити про «геноцид мирного населення Донбасу за наказом Зеленського».

7 червня екскерівника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова було затримано в Сербії за контрабанду незадекларованих цінностей, йому загрожує до 12 років ув'язнення.

В Україні ж його підозрюють у державній зраді.

«Обіймаючи посаду керівника державного підприємства, що забезпечує діяльність зони відчуження ЧАЕС, та надалі керівну посаду у СБУ, збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС», – йдеться у заяві ДБР України.

Як повідомлялося, скандального ексгенерала СБУ, який втік із України, затримано в Сербії.

У березні президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення генералів: посад позбулися ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Наумов Андрій Олегович та ексначальник УСБУ в Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович. ЗМІ називали генерала Андрія Наумова «правою рукою» ексочільника СБУ Івана Баканова.

Теги: росія СБУ війна притулок державна зрада окупація

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