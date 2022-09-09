У Бахмуті за добу рашисти вбили вісьмох людей, десятки поранених

У місті четвертий день відсутні вода та електрика

Цієї ночі російські загарбники вели обстріли у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах Донеччини. Є загиблі та багато поранених. Про це повідомив голова місцевої ОВА Павло Кириленко.

«Бахмут зазнав найбільшої шкоди: за попередню добу росіяни тут вбили вісьмох людей, поранили ще сімнадцятьох», – йдеться в повідомленні.

Крім того, пошкоджено 20 приватних і шість багатоповерхових будинків, чотири крамниці, палац культури та адмінбудівлю. Під обстріл потрапив ринок – пошкоджено 107 контейнерів. У місті четвертий день відсутні вода та електрика – ремонт неможливий через активні бойові дії.

У Покровському районі постраждали Мар'їнська та Авдіївська громади – Мар'їнка, Красногорівка, Максимільянівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі під вогонь потрапили Слов'янськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка. У Слов'янську пошкоджено складські приміщення та будівля технікуму. У Костянтинівці постраждало підприємство та будинок. У Рай-Олександрівці пошкоджені два будинки. Без жертв.

Голова ОВА зазначає, що залишатися на Донеччині не можна, треба евакуюватись.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники сьогодні вночі знову атакували Слов’янськ на Донеччині.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.