Окупанти завдали авіаудару по лікарні на Сумщині: є постраждалі

Приміщення лікарні внаслідок авіаудару зруйновано

Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати цивільну інфраструктуру Сумщини. Про це повідомив голова місцевої ОВА Дмитро Живицький.

«Сьогодні після 9:00 ранку російська ворожа авіація, не перетинаючи кордон України, обстріляла лікарню», – йдеться в повідомленні.

Відомо, що окупанти атакували лікарню Великописарівської громади. Приміщення зруйновано, є постраждалі серед людей.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Раніше повідомлялося, що у Бахмуті на Донеччині за добу рашисти вбили вісьмох людей, десятки поранених.

Нагадаємо, триває 198-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджував зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Постійно веде повітряну розвідку БпЛА, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ.