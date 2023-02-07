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Обстріл Чернігівщини та пів сотні прильотів по Сумщині: яка ситуація в регіонах

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обстріл Чернігівщини та пів сотні прильотів по Сумщині: яка ситуація в регіонах
фото ілюстративне

22 зруйновані квартири та 60 тисяч родин без води та 

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Кіровоградськїй, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Чернігівщина

За минулу добу – чотири обстріли із мінометів по Новгород-Сіверському району, всі – вночі. Без втрат та руйнувань.

Сумщина

Вчора протягом дня ворог здійснив обстріли трьох територіальних громад області: Краснопільської, Середино-Будської, Глухівської. Було 55 прильотів. Без жертв та руйнувань.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру  у районі населених пунктів Мала Токмачка, Малинівка, Новомиколаївка, Преображенка, Залізничне, Гуляйполе, Кам'янське, Новоданилівка, Ольгівське, Малі Щербаки,  Чарівне, Полтавка, Зелений Гай, Новоандріївка, Затишшя, Щербаки, Оріхів, Степове, Павлівка.

Надійшло 22 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів. Деталі уточнюються. 

Дніпропетровщина

Вночі окупанти гатили по Марганцю, пошкодили лінію електропередач і знеструмили насосну станцію, внаслідок чого без води наразі залишається 60 тисяч родин з 9-ти населених пунктів. Після опівночі зі ствольної артилерії, а потім ще й «Градами» ворог вдарив по одному з сіл Марганецькоі громади. Пошкоджено два приватних будинка, господарчу споруду та лінію електропередач. Без жертв.

Минула доба видалася неспокійною для Нікопольського та Синельниківського районів області. Так, вчора вдень після обстрілу з важкої артилерії у Мирівській громаді, що на Нікопольщині, російські снаряди побили 3 приватних будинки та господарські споруди, обірвали кілька ліній електропередач та пошкодили газопровід.  

У Синельниківському районі агресор поцілив по Великомихайлівській громаді. Там ще працюють рятувальники та з’ясовують наслідки атаки.

Харківщина

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна. 

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії Куп’янськ, Іванівку, Кучерівку, Кислівку та Котлярівку.  

У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд поцілив у міську лікарню, горів дах. Без постраждалих. Також внаслідок обстрілу пошкоджені прилеглі будинки.

У Куп’янському районі через обстріли пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди і авто. 

Вчора вдень біля с. Вербівка Ізюмського району підірвалися цивільні, що їхали на мотоциклі. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, 44-річний чоловік загинув. Його 31-річний товариш отримав поранення та був госпіталізований у середньому стані.

Луганщина

Упродовж минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Кремінної і Діброви.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв з танків, мінометів та артилерії райони Новоселівського і Стельмахівки. 

На Лиманському напрямку вогневого впливу зазнали Площанка, Червонопопівка, Кремінна і Діброва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина

Протягом доби – чотири обстріли Курахового, Курахівки та Успенівки Курахівської громади. Пошкоджені приватні будинки. Протягом доби також – потужні обстріли Мар'їнки. 

Ввечорі – мінометний обстріл селища Миколаївка Костянтинівської громади. Зруйновано приватні будинки. Постійні активні бойові дії поблизу Бахмута, Соледара, Вугледара. За добу у Вугледарі зруйновано щонайменше шість будинків. 

Авдіївська ВА: вчора ввечері відбувся артобстріл міста. Вночі – поодинокі обстріли старої частини міста. Зранку стався обстріл з РСЗВ «Град» – обстріляна стара частина міста, промислова зона, околиці міста, центр. Наслідки обстрілів з'ясовуються,  інформація щодо постраждалих цивільних уточнюється. 

На Донеччині: один загиблий, п'ятеро поранених за добу.

Миколаївщина

Вночі ворог завдавав ударів з РСЗВ по населеному пункту Очаківської громади, внаслідок чого у частині пункту відсутня електроенергія. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Без жертв.

Також вночі внаслідок ворожих обстрілів Чорноморської громади пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає. Деталі уточнюються. 

Херсонщина

За інформацією ГШ ЗСУ, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 19 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка та місто Херсон. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.  Ситуація в області залишається напруженою.

Загалом за добу через російську агресію на Херсонщині поранені дві людини. З деокупованих територій Херсонщини евакуювали 59 осіб, з них шестеро – діти.

Нагадаємо, триває 349-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Теги: війна росія окупанти Україна

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