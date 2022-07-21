Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)

Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300

Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300

Рятувальники оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів

У ніч проти четверга, 21 липня, близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

Рятувальники оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Зранку комунальники зачистили територію для проїзду транспорту, розповів мер.

Сєнкевич також додав, що наразі відомо про одного постраждалого.

Нагадаємо, близько четвертої ранку мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що у Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють.

До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.