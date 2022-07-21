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    Події в Україні

    Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)

    Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300 - Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)
    Окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300
    фото: Олександр Сєнкевич/Telegram

    Рятувальники оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів

    У ніч проти четверга, 21 липня, близько 03:05 російські окупанти випустили по Миколаєву сім ракет С-300. Є влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Про це повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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    Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)
    Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)

    Рятувальники оперативно ліквідували всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. Зранку комунальники зачистили територію для проїзду транспорту, розповів мер.

    Сєнкевич також додав, що наразі відомо про одного постраждалого.

    Нагадаємо, близько четвертої ранку мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що у Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють.

    До слова, триває 148-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти обстрілюють населені пункти Донбасу, ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на Бахмут.

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    Теги: ЄС росія окупанти СБУ війна обстріл мер АЗС рятувальники Україна місто окупація Олександр Сенкевич Ольга Стефанішина #stoprussia
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    Обстріл Миколаєва: рашисти влучили в АЗС та газогін (фото, відео)