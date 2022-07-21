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    Події в Україні

    Місто масово обстрілюють: мер Миколаєва повідомив про вибухи

    У Миколаєві лунають вибухи - Місто масово обстрілюють: мер Миколаєва повідомив про вибухи
    У Миколаєві лунають вибухи
    фото: twitter.com/brewerov

    У місті оголошено повітряну тривогу

    У Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

    «У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють», – написав мер.

    Наразі в обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

    Мер міста також закликав жителів не ігнорувати правила безпеки та до кінця повітряної тривоги залишатися в укриттях.

    Нагадаємо, у середу, 20 липня, російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині.

    Крім того, в Широківській громаді через удари рашистів згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятувальники змогли локалізувати та загасити пожежу.

    Також 20 липня ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

    Разом з тим російські загарбники обстріляли громади Сумської області. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобілі, є поранений.


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Місто масово обстрілюють: мер Миколаєва повідомив про вибухи