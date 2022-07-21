Місто масово обстрілюють: мер Миколаєва повідомив про вибухи

У місті оголошено повітряну тривогу

У Миколаєві звучать потужні вибухи, місто масовано обстрілюють. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«У Миколаєві лунають потужні вибухи. Місто знову масовано обстрілюють», – написав мер.

Наразі в обласному центрі оголошено повітряну тривогу.

Мер міста також закликав жителів не ігнорувати правила безпеки та до кінця повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Нагадаємо, у середу, 20 липня, російські окупанти відкрили вогонь з танка по комбайнах, які збирали урожай пшениці біля села Кошове на Дніпропетровщині.

Крім того, в Широківській громаді через удари рашистів згоріло 50 гектарів полів з пшеницею та ріпаком. Рятувальники змогли локалізувати та загасити пожежу.

Також 20 липня ворог вгатив по полях зі стиглою пшеницею на корені у Золочівській громаді Харківщини. Внаслідок обстрілу загорілись відразу два поля. Загальна площа пожеж склала 60 гектарів.

Разом з тим російські загарбники обстріляли громади Сумської області. Пошкоджені приміщення Шалигинського лісництва, спалено два службових автомобілі, є поранений.



