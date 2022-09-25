Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю
Запоріжжя зазнало чергового ракетного удару

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів

Запоріжжя у ніч на 25 вересня зазнало чергового ракетного удару. Повітряну тривогу у місті оголосили близько 00:29. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний удар по обласному центру.

«Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!! Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.

Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Теги: ворог Запоріжжя вибух

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На ЗАЕС знаходяться 500 рашистів з військовою технікою
Стало відомо, скільки рашистів перебувають на Запорізькій АЕС
Вчора, 19:54
У Зеленського прокоментували обстріл росіянами Запоріжжя
Їх чекає чорний пакет. Банкова прокоментувала обстріл росіянами Запоріжжя
Вчора, 12:02
Ворожа ракета влучила в житловий сектор Запоріжжя
Жертв могло бути більше: сили ППО збили ракету над Запоріжжям
Вчора, 09:59

Події в Україні

Stinger o'clock: Резніков показав, як ЗСУ збили літак окупантів
Stinger o'clock: Резніков показав, як ЗСУ збили літак окупантів
Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю
Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю
В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух
В окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
У центрі окупованого Бердянська прогримів вибух 
Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені
Окупанти обстріляли хлібзавод у Марганці: є поранені
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)
Українські воїни збили «Іглою» ворожий бомбардувальник (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
168K
Перші два дні мобілізації у РФ. Аналітики ISW дали оцінку кампанії
68K
Окупанти скинули на позиції ЗСУ контейнери з отрутою
55K
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
36K
Дипломатична драма Лаврова на Радбезі ООН: виголосив промову і втік
28K
Уникав дружину і втік до парламентського готелю. Деталі вироку екснардепу Колєснікову
27K
ЗСУ вперше знищили над морем іранський дрон Mohajer-6 (відео)

Новини

Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
Вчора, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06
Порошенко побачив схожість Путіна з однією твариною (відео)
21 вересня, 16:42
ЗСУ знищили комендатуру окупантів у Сватовому і відбили дев’ять атак
21 вересня, 06:59

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту