Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів

Запоріжжя у ніч на 25 вересня зазнало чергового ракетного удару. Повітряну тривогу у місті оголосили близько 00:29. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний удар по обласному центру.

«Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!! Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.

Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.