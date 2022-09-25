Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю
За попередньою інформацією було близько 10 прильотів
Запоріжжя у ніч на 25 вересня зазнало чергового ракетного удару. Повітряну тривогу у місті оголосили близько 00:29. Про це повідомляють місцеві мешканці в соцмережах.
Голова Запорізької ОВА Олександр Старух підтвердив ракетний удар по обласному центру.
«Ворог здійснює ракетну атаку на Запоріжжя. Будьте обережні! Дотримуйтесь правил повітряної безпеки!!! Подробиці згодом», – йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.
Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.
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