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Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені
Окупанти завдали масований ракетний удар по Запоріжжю
фото з відкритих джерел

Наразі відомо щодо трьох поранених

Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. 

Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.

Окрім цього, суттєво пошкоджені об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.

За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.

Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.

Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.

Теги: Запоріжжя окупанти будинок

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