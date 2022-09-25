Обстріли у Запоріжжі: знеструмлена електростанція, є поранені
Наразі відомо щодо трьох поранених
Удари ворожих ракет зафіксовані одразу в декількох районах міста Запоріжжя та селі біля обласного центру в Запорізькому районі. Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Інформація щодо постраждалих з’ясовується. Наразі відомо щодо трьох поранених.
Окрім цього, суттєво пошкоджені об’єкти інфраструктури. В одному з районів знеструмлена електропідстанція.
За попередньою інформацією було близько 10 прильотів.
Раніше секретар міськради Запоріжжя Олександр Куртєв повідомив про одну загиблу людину і вісім постраждалих.
Нагадаємо, російські окупанти вночі вдарили по Запоріжжю. Приліт був у житловий будинок.
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