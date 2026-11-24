Удар по Запоріжжю, російський безпілотник у Польщі: головне за ніч 24 листопада
Дайджест новин, які сталися у ніч на 24 листопада 2026 року
Російський безпілотник залетів у Польщу під час нічної атаки на Україну, ворог вдарив по Запоріжжю, президент США Дональд Трамп пригрозив відновити війну проти Ірану в разі провалу переговорів.
«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 24 листопада.
Удар по Запоріжжю
Вночі 24 листопада Росія атакувала Запоріжжя. Є постраждалі. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
За інформацією Семікіна, внаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п’ятиповерхівку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об’єкт транспортної інфраструктури.
Безпілотник РФ у Польщі
У ніч на 24 листопада Польща задіяла сили та засоби протиповітряної оборони у зв’язку з черговою російською повітряною атакою проти України. Про це повідомили в Оперативному командуванні Збройних сил Польщі.
Під час нічного удару РФ по західних областях України один із російських безпілотників ненадовго залетів на польську територію. Військові радари відстежували ціль протягом усього маршруту, і командування видало дозвіл на знищення апарата, проте згодом безпілотник змінив курс та полетів на схід.
Трамп пригрозив Ірану
Президент США Дональд Трамп припустив можливість відновлення масштабних бойових дій проти Ірану наступного року, якщо поточні дипломатичні зусилля не принесуть результату.
Американський лідер звинуватив Тегеран у навмисному затягуванні непрямих переговорів, порівнявши іранських посадовців із «професійними танцюристами чечітки», а також пов'язав посилення агресивної політики Ірану з результатами нещодавніх проміжних виборів у США 3 листопада, на яких Республіканська партія зазнала поразки.
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