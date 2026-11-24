Повідомлення про нібито новий прорив кордону РФ і захоплення населеного пункту в Курській області, які останнім часом ширяться в мережі, не відповідають дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

«Останніми днями соцмережі, а за ними і медіа, поширюють заголовки на кшталт «ЗСУ прорвали кордон РФ і взяли під контроль населений пункт у Курській області». При цьому, посилаються на публікацію американського Інституту вивчення війни (ISW). Але сам ISW у своєму повідомленні вказує, що ці дані не свідчать про відновлення української операції на Курщині», – йдеться у повідомленні.

Військові зазначили, що бої вздовж кордону на Сумщині тривають щодня. За їхніми словами, інформацію про поліпшення тактичного положення на одній із ділянок фронту неправильно витлумачили. Водночас вони наголосили, що це не свідчить про проведення операції чи наступу в смузі відповідальності восьмого корпусу ДШВ на північно-слобожанському напрямку.

«Ми не коментуємо рух військ. Будь-який коментар, який підтверджує чи спростовує, може дати противнику інформацію, яку він використає проти наших бійців. Якщо Сили оборони України проводять операцію, про неї повідомляють тоді і в тому обсязі, які гарантують безпеку людей і результат. Гучна «перемога» з анонімного каналу шкодить, так само як «зрада». Вона породжує невиправдані очікування, які призводять до розчарування. У нас достатньо реальних результатів на полі бою, щоб не вигадувати операцій, яких немає», – додається у заяві.

До слова, українські військові під час операції «Ведмежий капкан» на Харківщині не стали вступати у прямі бої з російськими окупантами, а застосували маневр, щоб відрізати частину ворожого угруповання. Для цього використали танки Abrams і Т-80, а також ударні безпілотники.