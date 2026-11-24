У ніч проти 24 листопада російська терористична армія атакувала Запоріжжя. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін, передає «Главком».

«Двоє людей загинули, ще 22 дістали поранень. Серед поранених – двоє дітей віком шести та 16 років», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усім травмованим надають медичну допомогу.

Нагадаємо, вночі 24 листопада Росія атакувала Запоріжжя. Унаслідок атаки зруйновано приватний житловий будинок, частково зруйновано п’ятиповерхівку. Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, автомобілі, об’єкт транспортної інфраструктури.