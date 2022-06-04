У російському Комсомольську чоловік підпалив приміщення Росгвардії (відео)

Палала каністра з горючою речовиною

Увечері 3 червня у російському місті Комсомольськ-на-Амурі 50-річний чоловік підпалив будівлю відділу позавідомчої охорони (Росгвардії). Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як повідомили пожежники, зайнялися вхідні двері до приміщення.

Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що імовірного підпалювача, затримали. Ним начебто виявився 50-річний Володимир Золотарьов, повідомляє телеграм-канал Baza. Наразі його доставлено до слідчих.

За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною до будівлі Росгвардії, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, внаслідок чого на ґанку сталася пожежа.

Нагадаємо, останнім часом в Росії часто палають військкомати та автівки силовиків.