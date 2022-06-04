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    У російському Комсомольську чоловік підпалив приміщення Росгвардії (відео)

    Пожежники загасили двері, але вдасться &laquo;загасити&raquo; настрої росіян? - У російському Комсомольську чоловік підпалив приміщення Росгвардії (відео)
    Пожежники загасили двері, але вдасться «загасити» настрої росіян?
    скріншот із відео

    Палала каністра з горючою речовиною

    Увечері 3 червня у російському місті Комсомольськ-на-Амурі 50-річний чоловік підпалив будівлю відділу позавідомчої охорони (Росгвардії). Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

    Як повідомили пожежники, зайнялися вхідні двері до приміщення.

    Сьогодні, 4 червня, стало відомо, що імовірного підпалювача, затримали. Ним начебто виявився 50-річний Володимир Золотарьов, повідомляє телеграм-канал Baza. Наразі його доставлено до слідчих.

    За попередніми даними, чоловік спробував зайти з пластиковою каністрою з горючою рідиною до будівлі Росгвардії, але двері виявилися зачиненими. Тоді він поставив каністру біля дверей і підпалив її, внаслідок чого на ґанку сталася пожежа.

    Нагадаємо, останнім часом в Росії часто палають військкомати та автівки силовиків.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У російському Комсомольську чоловік підпалив приміщення Росгвардії (відео)