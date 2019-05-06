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    У Харкові сталася стрілянина

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    У Харкові сталася стрілянина

    В результаті стрілянини постраждала людина

    У Харкові на проспекті Перемоги сталась стрілянина, в результаті якої постраждала людина. Про це повідомляє прес-служба поліції міста.

    Поліцейські з'ясували, що між двома чоловіками стався конфлікт із застосуванням зброї. Причини конфлікту поки що невідомі. Зі слів очевидців, постріли здійснив 41-річний чоловік.

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    «Внаслідок сварки постраждав 35-річний чоловік. Потерпілого доставлено до лікарні з первинним діагнозом - вогнепальне поранення тулуба та голови. Стан його здоров’я лікарі оцінюють як стабільно тяжкий», - повідомили у прес-службі.

    Зазначається, що інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Всі обставини наразі встановлюються.

    Нагадаємо, минулого року в міській раді Харкова сталася стрілянина, в результаті якої загинув поліцейський і важке поранення отримав охоронець. Нападника застрелили на місці, встановлено, що він був п'яний.

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