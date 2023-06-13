ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту

Ворог намагається атакувати ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях

Після атаки ворога на Кривий Ріг можна сказати, що росіяни в істериці вишукують напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучають при цьому у житлові будинки. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

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«Влучання в житловий будинок у Кривому Розі – це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об'єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях», – зазначила Гуменюк.

За словами керівниці, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки.

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Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами.