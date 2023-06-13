Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту
фото: пресслужба ДСНС

Ворог намагається атакувати ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях

Після атаки ворога на Кривий Ріг можна сказати, що росіяни в істериці вишукують напрямки підтримки Сил оборони у наступальних діях, але влучають при цьому у житлові будинки. Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Влучання в житловий будинок у Кривому Розі – це черговий прояв тероризму. Зруйновано кілька цивільних і промислових об'єктів, в тому числі пошкоджено рятувальну станцію. Це говорить про те, що ворог дійсно в істериці, намагається атакувати різні регіони України, в тому числі Київ та ті напрямки, які вважає стратегічними у підтримці Сил оборони в їх наступальних діях», – зазначила Гуменюк.

За словами керівниці, росіяни вишукують логістику, яка допомагає фронту, але, на жаль, влучають саме в житлові будинки.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні, у ніч проти 13 червня, російські війська випустили шість із 14 ракет по Кривому Рогу Дніпропетровської області. За даними Вілкула, наразі відомо вже про шістьох загиблих та 25 поранених (з них 10 важких та троє - вкрай важких) і семеро перебувають під завалами. 

Теги: Кривий Ріг будинок ворог росіяни Єдині новини

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інна Бєлоконь «переродилася в акулу»
Мама Вєрки Сердючки дотепно обіграла ситуацію з акулою, яка з'їла росіянина в Єгипті
10 червня, 11:54
Будинок Поліни Райко охороняється Законом України «Про охорону культурної спадщини»
На Херсонщині будинок-музей видатної художниці Райко опинився під водою
8 червня, 12:50
Перша в Росії секція самбо для семінаристів відкрили у межах федерального проєкту «Za Самбо»
Російські семінаристи вивчатимуть самбо, щоб боронити РПЦ
1 червня, 16:36
Під час нічної атаки по Україні дрони Shahed-136/131 були запущені нетрадиційними маршрутами
«Південь» пояснив, із чим пов'язана нічна масована атака РФ по Україні
28 травня, 09:38
Суд наклав арешт на риболовецький траулер «Бухта Соколовская»
Вартістю майже мільярд гривень: СБУ арештувала судно російського олігарха
26 травня, 12:38
У війні проти України Башкортостан несе одні з найбільших втрат
«Ви вмираєте за тисячі кілометрів невідомо за що». Резніков звернувся до башкирів
23 травня, 15:04
Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot
Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot
19 травня, 10:09
У самому Бахмуті дуже гаряче. Ворог зібрав там усі сили і намагається просуватись
Ситуація в Бахмуті: ЗСУ просуваються вперед, захоплено більше десяти ворожих позицій
14 травня, 19:48
За даними британської розвідки, південний фланг Бахмутської операції має певне тактичне значення
Повернули кілометр біля Бахмута: британська розвідка про успіхи ЗСУ на лінії зіткнення
13 травня, 10:53

Події в Україні

Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
Підрив Каховської ГЕС. Мінагрополітики повідомило, як це вплине на сільське господарство
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
ЗСУ показали відео звільнення Макарівки в Донецькій області (відео)
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео
У Кривому Розі рятувальники з-під завалів дістали кота: зворушливе відео
ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту
ОК «Південь» про удар по Кривому Розі: РФ в істериці вишукує логістику, яка допомагає фронту
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева
ЗСУ на Запоріжжі ліквідували генерал-майора РФ Горячева
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет
ЗСУ назвали причину повітряної тривоги вранці та уточнили кількість знищених ракет

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Квартира розбрату. Дівчина легендарного Да Вінчі претендує на його спадщину
89K
Звільнення Білгородщини. Путін почав публічно клеїти дурня
77K
Стало відомо, скількох країн може торкнутися аварія на ЗАЕС
57K
Постачання техніки «кадировцям»: Китай гнівно відреагував на закиди
39K
Зеленський позбавив президентських стипендій двох боксерів
28K
Спадок Да Вінчі. Про що змушує задуматись цей скандал

Новини

Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Сьогодні, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
Вчора, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
Вчора, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
Вчора, 05:17
ЗСУ успішно атакували позиції росіян під Авдіївкою – ISW
Вчора, 04:10
12 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту