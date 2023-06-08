На Херсонщині будинок-музей видатної художниці Райко опинився під водою

Домівка мисткині в Олешках була повністю розписана фантастичними малюнками

Будинок-музей Поліни Райко у Херсонській області опинився під водою. Про це повідомив художник та представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, «берегині музею» евакуювалися і перебувають у безпеці. Храмцов також додав, що є запит на ліки, їжу, воду.

Будинок Поліни Райко був особливим, адже художниця розписала його власноруч. Це один з яскравих прикладів українського наївного мистецтва (або ар брюту).

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Райко полюбляла малювати сюжети з фантастичними звірами, зображала свої сни, перемальовувала родинні портрети з фотографій, також вона використовувала сюжети, які відсилали до досвіду Другої світової війни; у її стінописах наявні й релігійні образи.

Творчість Райко є унікальним зразком українського наївного мистецтва фото з відкритих джерел

Художниця Поліна Райко народилася 1928 року в Олешках, саме там прожила все своє життя. Вона почала малювати у дорослому віці. Однак саме після трагічних життєвих подій – смерті чоловіка, доньки, арешту сина та згодом його загибелі, – вона присвятила цьому життя. За кілька років вкрила малюнками всі поверхні свого будинку (стіни, ворота, паркан, літню кухню), а також могили родичів на кладовищі. І згодом увесь її будинок перетворився на тотальну інсталяцію.

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Будинок-музей Поліни Райко фото з відкритих джерел

Художницю, яка почала малювати в 69 років, порівнювали з Марією Примаченко. Її творчість є одним із найцікавіших, найяскравіших прикладів українського наївного мистецтва. Усі стіни будинку вкриті розписами, на яких зображені фантастичні та реальні звірі та птахи. Також Поліна Райко писала родинні портрети, використовувала воєнні та релігійні сюжети.

Поліна Райко померла у січні 2004 року в Олешках. Їй було 75 років.

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Після смерті художниці її хату придбало подружжя шанувальників мистецтва з Канади, завдяки яким хата збереглася донині. На їх прохання хату доглядали місцеві жінки. Але через плин часу почали тріскатися стіни, лущитися фарба. Був створений благодійний фонд імені Райко, що збирав кошти на популяризацію її творчості. Однак питання збереження оригінальних розписів хати лишається відкритим. 2013 року Національний центр народної культури «Музей Івана Гончара» організував експедицію на Херсонщину до хати Поліни Райко і заявив про готовність взяти її під свою опіку.

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі й затоплених територій. Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Раніше повідомлялося, що в Олешках є перші загиблі внаслідок підриву Каховської ГЕС.

До слова, Олешки затоплені на 90%. Рівень води на вулицях сягає трьох метрів.