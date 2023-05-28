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«Південь» пояснив, із чим пов'язана нічна масована атака РФ по Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Південь» пояснив, із чим пов'язана нічна масована атака РФ по Україні
Під час нічної атаки по Україні дрони Shahed-136/131 були запущені нетрадиційними маршрутами
фото ілюстративне

Росіяни перед нічною атакою завели ракетоносій у Чорному морі у пункт базування

Нічна масована атака Росії по території Україні в ніч проти 28 травня може бути пов’язане з поставкою нової партії безпілотників окупантам. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».  

«Цілком імовірно, що використання такої великої кількості боєприпасів пов’язано із поставкою нової партії, і вони (Росія - ред.) можуть дозволити собі «розкіш». Оскільки з ракетами, дійсно, досить скрутно, вони їх намагаються економити. Якщо аналізувати попередні атаки, то там вони були використані досить потужно у сенсі кількості», – сказала Гуменюк.

Керівниця пресцентру звернула увагу на те, що росіяни перед цією атакою завели ракетоносій у Чорному морі у пункт базування, бо його не планували залучати. «Це говорить про те, що з ракетами у них досить скрутно, але цілком імовірно, що саме «шахедами» вони намагалися «помітити» для себе напрямки наступних атак», –  зауважила речниця ОК «Південь».

Гуменюк підкреслила, що під час нічної атаки по Україні дрони Shahed-136/131 були запущені нетрадиційними маршрутами, намагаючись максимально обійти південну ППО. При цьому пусків ракет не спостерігалося, однак близько 22 години фіксувалася активність ворожої авіації вздовж лінії фронту.

Крім того, за її словами, ОК «Південь» перед цим фіксувало велику кількість розвідників: «Тільки на нашому напрямку їх було знищено за попередню добу сім. Це говорить про те, що ворог намагався з'ясувати для себе ефективний маршрут та майбутні цілі».

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні у ніч проти 28 травня росіяни випустили 54 дрони-камікадзе. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Чергову нічну атаку ворог спрямував на військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури держави в центральних регіонах країни, зокрема на Київщину.

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Теги: росія партії військові розкіш ворог росіяни Єдині новини

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