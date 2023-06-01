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Російські семінаристи вивчатимуть самбо, щоб боронити РПЦ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російські семінаристи вивчатимуть самбо, щоб боронити РПЦ
Перша в Росії секція самбо для семінаристів відкрили у межах федерального проєкту «Za Самбо»
фото: росЗМІ

Заняття самбо пояснюють необхідністю протистояти «утискам» РПЦ у світі

У Свердловській області РФ студенти Єкатеринбурзької духовної семінарії займатимуться у секції самбо – виду спортивної боротьби, який культивувався в СРСР на противагу «чужим» східним єдиноборствам. Секції самбо зазвичай існували при радянських силових структурах. Про це повідомляють росЗМІ.

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Семінаристи тренуватимуться в залі, прикрашеному іконою
фото: росЗМІ

Перша в Росії секція самбо для семінаристів відкрили у межах федерального проєкту «Za Самбо», ініційованого путінською партією «Единая Россия».

«Ми допоможемо (їм – «Главком») стати сильними фізично – це важливо у світлі останніх подій, ми бачимо утиск Російської православної церкви у світі. Головне – у них горять очі», – сказав координатор проєкту в регіоні, депутат законодавчих зборів Свердловської області Олексій Свалов.

Семінаристи тренуватимуться в залі, прикрашеному іконою Святих Царських страстотерпців із мощами. На цій іконі зображено членів царської сім’ї Романових, яких розстріляли більшовики у 1918 році.

Нагадаємо, до Державної думи РФ внесено законопроєкт, що передбачає дозвіл на військову службу за контрактом для громадян із судимістю, а також на контрактну службу обмежено придатним за станом здоровʼя.

До слова, у російському Санкт-Петербурзі продаватимуть черешню з окупованого Мелітополя Запорізької області.

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Теги: духівник росіяни РПЦ

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