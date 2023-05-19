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Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка пояснила, навіщо Росія бреше про знищення Patriot
фото ілюстративне

Росіяни намагаються показати, що змогли «помститися»

Запуск безпілотників над Кремлем – це справа рук самих росіян. Зараз вони розповідають про нібито знищення системи ППО Patriot в Україні  і подають це як помсту за інцидент над Кремлем. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі «РБК-Україна».

За словами представника розвідки, безпілотник над Кремлем і його нібито українське походження – це виключно інформаційно-психологічна операція російської влади, спрямована проти власного населення.

«Вони намагаються показати необхідність війни та захисту нібито від України і всього західного світу. Цю інформаційну операцію вони програли – їм не вдалося досягти тих результатів, на які вони очікували. Проте оскільки це вже відбулося і щоб не зазнати ще більших репутаційних втрат, росіяни нібито мали завдати удару у відповідь. При цьому мали знищити щось масштабне», - зазначив він.

Росіянам цього не вдалося, додав Черняк. Проте вони все одно намагаються показати, що змогли «помститися» і знищили систему Patriot. Тобто в будь-якому разі вони намагаються обернути цю ситуацію на свою користь, каже співрозмовник.

«Якщо говорити загалом про цілі їхніх останніх обстрілів України, то вони намагаються виявляти нашу ППО, відтягувати системи від лінії фронту і вони намагаються дослідити і знищити наші військові об'єкти. Ми вважаємо, що це буде продовжуватися, поки в них буде вистачати ресурсу» – пояснив Черняк.

Раніше росіяни поширили брехню про те, що 16 травня їм вдалося знищити п’ять пускових установок Patriot і радіолокаційну станцію.

Нагадаємо, заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінг повідомила, що система ППО Patriot справді була пошкоджена внаслідок ракетної атаки у ніч на 16 травня. 

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Теги: росія Міноборони військові Україна безпілотник населення росіяни системи ППО

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