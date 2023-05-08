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Бахмут: ЗСУ показали, як знищили окупантів, які ховались у багатоповерхівці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Бахмут: ЗСУ показали, як знищили окупантів, які ховались у багатоповерхівці (відео)
Українські воїни звільняють Бахмут від загарбників
фото: скрін із відео

Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті

У Бахмуті українські військові знищили позицію окупантів, які вели постійний обстріл з однієї з багатоповерхівок міста. Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі Сил спеціальних операцій ЗСУ.

«Знищено кулеметний розрахунок противника, який вів вогонь з багатоповерхівки в Бахмуті. Чергова злагоджена робота операторів ССО з розрахунком М777», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що українські воїни за пів дня звільнили кілометр землі на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, триває 439-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом цієї доби противник завдав 11 ракетних, 59 авіаційних ударів та здійснив 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Теги: Бахмут ЗСУ окупанти війна

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