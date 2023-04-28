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Ворог атакував Чернігівщину авіабомбами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакував Чернігівщину авіабомбами
У результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства
фото: ОК Північ

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила

Російська авіація вчергове нанесла удар авіацією по прикордонню Чернігівської області. Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування «Північ».

«Близько 11:00 зафіксовано один вибух, ймовірно ФАБ-500, в н.п. Семенівка», – йдеться в повідомленні.

У результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства. Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила. На місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС.

Нагадаємо, 28 квітня близько 4 години ранку російські окупанти випустили по Україні 23 ракети.

Станом на 14:00 в Умані на Черкащині внаслідок ракетної атаки загинули вже 16 людей. У місті оголошено триденну жалобу.

РФ атакувала Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 із району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня.

У Дніпрі загинула жінка з трирічною дитиною. Ще троє людей травмовані.

У місті Українка внаслідок падіння уламків російської ракети є влучання в багатоповерховий будинок. Внаслідок цього пошкоджено квартири на п'ятому та шостому поверхах. Постраждала дитина – дівчинку доставили в «Охматдит».

Теги: Чернігівщина війна росія окупанти

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