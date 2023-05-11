Виламують двері, крадуть майно: влада Криму вилучає собор Православної церви України

Міністерство майнових та земельних відносин РФ вилучає собор ПЦУ в Криму

Влада анексованого Криму розпочала вилучення кафедрального собору Православної церкви України в Сімферополі. Про це у своїх соцмережах пише головний редактор газети «Кримська світлиця» Андрій Щекун.

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За словами журналіста, в операції беруть участь співробітники російського Міністерства майнових та земельних відносин Криму та судові пристави. За словами Щекуна, представники російської влади опломбували всі двері та змінили замки. На даний момент, пише журналіст, навколо собору чергує поліція, всередину нікого не пускають.

«Окупанти виламлують двері храму, описують і забирають/крадуть майно Української церкви в Криму. У незаконних діях беруть участь представники так званого «фонда госимущества республики Крим рф» разом з «службовими приставами республіки Крим рф. Віроломно, без жодних пояснень і попереджень представників релігійної громади та церковнослужбовців»,– пише він.

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Пізніше Щекун додав, що керує захопленням храму ПЦУ в Криму московський судовий пристав – Новіков Євгеній Миколайович.

Прес-служба російського Міністерства майнових та земельних відносин заявила, що «звільнення приміщення храму» відбувається на законних підставах – представники церкви у встановлені терміни не переоформили документи відповідно до російського законодавства, а також не внесли необхідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ЄДРО). Після цього, пише відомство, із церквою розірвали договір оренди.

При цьому, за даними міністерства, будівлю орендувала не Православна церкву України, як повідомили журналісти, а Українська православна церкву Київського патріархату, яка припинила своє існування у 2019 році, увійшовши до складу ПЦУ.

Влада повідомляє, що будівлю собору передадуть у користування Російській православній церкві. Міністерство обіцяє, що все рухоме майно, що належить УПЦ Київського патріархату, буде збережено та передано при направленні відповідного звернення на адресу Міністерства майнових та земельних відносин.