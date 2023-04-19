Повітряна тривога в Києві та області тривала майже годину

Жителям Київщини можна покинути укриття

Приблизно о 23:01 у Києві та Київській області пролунав відбій повітряної тривоги. Її початок було оголошено о 22:07. Небезпека тривала майже одну годину.

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Моніторингові канали повідомляли про активність тактичної авіації вздовж лінії фронту на Сході.

Загроза досі триває у низці східних та північних областей.

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Мапа тривог зараз виглядає так:

Нагадаємо, що Київська обласна державна адміністрація заявляла про повітряну ціль у небі над Київщиною.

До слова, триває 420-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетних та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосував 12 БпЛА типу «Шахед-136». 10 з них були знищені нашими захисниками. Окрім того, ворог здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.