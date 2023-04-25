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«Русскій мір» перетворив на руїни свою ж церкву у Мар’їнці (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
«Русскій мір» перетворив на руїни свою ж церкву у Мар’їнці (відео)
Окупанти розгромили церкву Московського патріархату
фото: скріншот із відео

Окупанти знищують все на своєму шляху

У Марїнці Донецької області, за яку зараз тривають важкі бої, російські окупанти знищили церкву Московського патріархату. Відео руїн, що залишилися на місці церкви, зявилося в мережі.

Зазначимо, що УПЦ МП останній рік наполегливо доводила, що не підпорядкована Москві. Крім того, численні представники цієї церкви звинувачуються в пособництві російським окупантам та колабораційній діяльності.

Російський патріарх Кирило благословляє вбивство українців та схвалює знищення всього на території нашої країни.

А парафіянки Московської церкви в Україні у Почаївській лаврі заявляють, що президент Росії Володимир Путін – це «їхній правитель», а ракети по Україні нібито «запускає Бог».

Нагадаємо, триває 426-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 43 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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Теги: росія окупанти церква війна Донеччина

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