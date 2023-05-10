ЗМІ показали понад 200 військових об'єктів ЗС РФ у Криму – мапа

Серед знайдених об'єктів – військові аеродроми, пункти та місця базування кораблів, склади озброєнь, продуктів та палива, військові частини

Журналісти проєкту «Крим.Реалії» виявили понад 200 військових обʼєктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній мапі. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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«Зібрано більше 200 військових об'єктів у 10 категоріях з геолокаціями у Криму», – йдеться в підписі до мапи.

Там зафіксовані полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту — загалом 223 діючі, тимчасові та законсервовані військові обʼєкти в 10 категоріях.

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Мапу складали з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік. Усі дані позначені з точними координатами та фото. Таким чином журналісти насамперед хочуть попередити кримчан про небезпеку, повʼязану із цими місцями.

Ознайомитися з мапою можна за посиланням. Супутникові знімки також доступні для деяких об'єктів.

Нагадаємо, що після деокупації Криму влада планує провести перепис населення, аби зрозуміти етнічний та соціальний зріз півострова. Після деокупації у Криму почне діяти військова адміністрація – після забезпечення безпеки, затримання колабораціоністів та інших стабілізаційних заходів, швидше за все, відбудеться перехід до військово-громадянської адміністрації. Через деякий час мають відбутися вибори, проте їхня дата залежатиме від обставин. Йдеться про гарантування безпеки та розмінування.

Нагадаємо, за словами міністра оборони України Олексія Резнікова, наразі Україна не розглядає суто військовий наступ на окупований півострів. Натомість активно обговорюється військово-політичне звільнення. Секретар РНБО Олексій Данілов не виключив застосування неочікуваних засобів для деокупації Криму.