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ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ покепкували із плану Росії захопити Бахмут до 9 травня
фото з відкритих джерел

Череватий зазначив, що коли прийде час – росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ

Росіяни планують захопити Бахмут до 9 травня, але Сили оборони зроблять усе, аби їхні плани не втілились у реальність. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зауважив, що в традиціях російських можновладців – постійно встановлювати якісь досягнення до якихось дат. Щоправда, за його словами, ці традиції круто міняють Сили оборони України.

«Вони скоро встановлять рекорд Гіннесса по перенесенню дат, до яких вони щось мають взяти. До кінця березня вони мали взяти весь Донбас. Перші дати про взяття Бахмуту були в липні 2022 року, відтак він досі стоїть. Наші Сили оборони зроблять все, щоб жодна з цих дат не стала реальністю», – заявив речник.

До того ж, Череватий зазначив, що коли прийде час – росіяни вже будуть відраховувати дати, куди вони добіжать, втікаючи від українських військ.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський, який знову побував у Бахмуті Донецької області,  заявив, що місто тримається завдяки самовідданості та професіоналізму українських військових.

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Теги: Донбас рекорд Бахмут росіяни

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