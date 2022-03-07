Окупант завдав удару по морському порту Ольвія

Окупанти також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря

Російський агресор завдав удару по морському порту Ольвія. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. Постраждалих немає.

Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії QTerminals Olvia.

Як нагадали у Мінінфраструктури, з початку повномасштабної фази війни проти України окупанти також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден.

З порту Ольвія (Миколаїв) евакуювали 28 членів екіпажу теплохода Banglar Samriddhi під прапором Бангладеш. 3 березня російська ракета влучила в надбудову судна, загинув один член екіпажу, двоє зазнали поранень.

Крім того, в Одеській області прикордонники забезпечили евакуацію майже 40 членів екіпажів морських суден, які перебували під загрозою обстрілу кораблями РФ.

Нагадаємо, 2 березня російські військові завдали декілька ракетних ударів по судну у порту Ольвія, яке перебуває під прапором Бангладешу.