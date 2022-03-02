Росія завдала ракетного удару по іноземному судну у порту Ольвія

На судні почалася пожежа

Сьогодні російські військові завдали декілька ракетних ударів по судну у порту Ольвія, яке перебуває під прапором Бангладешу. Наразі на судні пожежа, на її ліквідацію було відправлено два буксири. Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

За даними відомства, судно обстріляли о 17:25. Воно стояло на рейді у порту, на якірній стоянці № 363. Військово-морські сили Росії завдали по судну декілька рекетних ударів. Один з пострілів потрапив у надбудову. На судні почалася пожежа.

«Для порятунку екіпажу направлено два буксири. За попередніми даними постраждалих немає», – додали в АМПУ.

За час повномасштабного вторгнення, з 24 лютого, флот РФ вже обстріляв 2 цивільні судна та 2 судна захопили у полон (зокрема пошуково-рятувальне судно Сапфір, що виконувало гуманітарну місію).

До слова, 1 березня російські терористи вдарили ракетою по Київській телевежі, біля якої розташований меморіальний комплекс Бабин Яр на Сирці, що за цвинтарем загиблим у Другій світовій війні. Внаслідок ворожого обстрілу урочища Бабин Яр, де розташовано Київську телевежу, загинуло п'ятеро осіб. Ще п'ять осіб отримали поранення.

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