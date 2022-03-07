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    Україна оголосила в міжнародний розшук путінського солов'я Миколу Баскова (документ)

    Прокуратура почала процедуру оголошення Баскова в міжнародний розшук - Україна оголосила в міжнародний розшук путінського солов'я Миколу Баскова (документ)
    Прокуратура почала процедуру оголошення Баскова в міжнародний розшук
    фото: рос.ЗМІ

    Венедіктова: Басков буде затриманий правоохоронними органами «тієї країни, кордон якої ви перетнете»

    Український суд дозволив затримати російського виконавця Миколу Баскова для обрання запобіжного заходу в якості підозрюваного. Прокуратура почала процедуру оголошення його в міжнародний розшук. Про це повідомила генпрокурор України Ірина Венедиктова у Facebook.

    «Микола Вікторович Басков, з цього дня ваш процесуальний статус на території держави Україна-підозрюваний. Іншими словами, українські прокурори вважають, що ви вчинили злочин, покарання за який передбачає позбавлення волі. Більше того, український суд, вивчивши позицію слідства і прокуратури, прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання про ваш арешт», – написала вона.

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    Україна оголосила в міжнародний розшук путінського солов'я Миколу Баскова (документ)
    Україна оголосила в міжнародний розшук путінського солов'я Миколу Баскова (документ)

    При цьому генпрокурор підкреслила, що в самому недалекому майбутньому Басков буде затриманий правоохоронними органами «тієї країни, кордон якої ви перетнете».

    Венедиктова порекомендувала Баскову знайти юристів, оскільки «перші дзвінки, які ви зробите, результат не дадуть».

    «Ваші друзі у владі порекомендують забути про цей безглуздий інцидент і продовжувати багато і красиво жити. Наше ж завдання дещо інше-показати всьому світу, що українські прокурори і судді діють виключно в рамках закону, надаючи підозрюваній особі всі можливості для здійснення свого захисту», – додала генпрокурор.

    Нагадаємо, український суд дозволив затримати Михалкова, його оголосять у міжнародний розшук.

    Теги: прокуратура Генпрокурор суд арешт розшук Ірина Венедіктова #stoprussia
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    Україна оголосила в міжнародний розшук путінського солов'я Миколу Баскова (документ)