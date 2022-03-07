Мирне населення продовжує залишати Ірпінь (відео)

Через зруйнований міст в Ірпені вивели вже понад дві тисячі людей

Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України.

Багато міст та сіл постраждали внаслідок обстрілів з боку окупантів. На жаль, не завжди є можливість безпечно евакуюватися.

Але люди все одно пробують вибратись у спокійніші місця. Як це виглядало в місті Ірпінь, зняли очевидці:

Нагадаємо, мешканці Херсона, який тимчасово захопили окупанти, знову зібрали масштабний протест.

Людям не хочеться жити під російською окупацією і вони всіляко це демонструють. Десятки прапорів України і сотні людей, що скандують «Домой! Домой!».