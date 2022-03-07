  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Мирне населення продовжує залишати Ірпінь (відео)

    Окупанти продовжують бомбити українські міста - Мирне населення продовжує залишати Ірпінь (відео)
    Окупанти продовжують бомбити українські міста
    скріншот з відео

    Через зруйнований міст в Ірпені вивели вже понад дві тисячі людей

    Триває дванадцятий день відкритої війни Росії проти України.

    Багато міст та сіл постраждали внаслідок обстрілів з боку окупантів. На жаль, не завжди є можливість безпечно евакуюватися.

    Але люди все одно пробують вибратись у спокійніші місця. Як це виглядало в місті Ірпінь, зняли очевидці:

    Нагадаємо, мешканці Херсона, який тимчасово захопили окупанти, знову зібрали масштабний протест.

    Людям не хочеться жити під російською окупацією і вони всіляко це демонструють. Десятки прапорів України і сотні людей, що скандують «Домой! Домой!».

    Теги: окупанти війна Ірпінь міст населення евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Мирне населення продовжує залишати Ірпінь (відео)