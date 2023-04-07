Окупантам приготуватися: розвідка анонсувала нові спецоперації

Розвідка знищуватиме ворога в режимі нон-стоп

Співробітники Головного управління розвідки Міністерства оборони України готують нові спецоперації з використанням літальних апаратів. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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«А ми, знаєте, за останній рік дуже полюбили проводити операції з використанням літальних апаратів. Тому окупантам приготуватися: ми вас знищували, знищуємо і будемо знищувати! В режимі нон-стоп! Вдень і вночі! На землі, у повітрі й на воді!» – йдеться у заяві української військової розвідки.

ГУР попереджає окупантів: «Немає ще такого місця на Землі, де ви б могли сховатись, й ми б не дістали всіх, хто завдав такого горя нашій Батьківщині!».

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Нагадаємо, триває 408-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про майбутній контрнаступ ЗСУ закрита для широкого загалу, нею на планеті володіють не більше 3-5 людей.

Проте, у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.

За повідомленням ЗМІ, Україна готує 40 тис. добровольців, які мають підсилити регулярну армію під час запланованого контрнаступу.