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У Криму окупанти примушують місцевих мешканців копати траншеї – Генштаб

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Криму окупанти примушують місцевих мешканців копати траншеї – Генштаб
Українські військові знищили три ворожих безпілотники: «Орлан-10», «Supercam» та «Ланцет-3»
фото: Генштаб ЗСУ

Триває 408-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. РФ продовжує використовувати повітряний простір та територію Білорусі. Разом із тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Леонівка, Грем’яч, Нововасилівка Чернігівської області; Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфине, а також населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка – Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають жорстокі бої. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи сил оборони відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Олександро-Шультине, Диліївка та Шуми Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєверне, Первомайське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар’їнку, де було відбито 19 ворожих атак. У той же час, ворожих обстрілів зазнали Новокалинове, Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар’їнка та Побєда.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка і Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон.

Злочини окупантів

У населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки, більшість із яких наркомани та особи із алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують, або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого, озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили три БпЛА різних типів («Орлан-10», «Supercam» та «Ланцет-3»), а також три кориговані авіаційні бомби.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів та ворожу станцію радіоелектронної боротьби.

Теги: окупанти Генштаб Крим ЗСУ війна

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