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Розвідка звернулася до жителів Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка звернулася до жителів Криму
фото ілюстративне

Особливо важливою для розвідки є інформація про розташування окупаційних сил

Головне управління розвідки України закликало мешканців тимчасово окупованого Криму до співпраці з Силами оборони України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

«Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів», – йдеться у повідомленні.

У розвідці також наголосили, що рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства, Сил оборони України та підтримка кримських жителів в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель наближають нашу перемогу.

Особливо важливою для розвідки є інформація про розташування окупаційних сил та засобів, а саме:

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони.

Нагадаємо,  секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нову стратегію деокупації Криму. 

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Теги: військові Олексій Данілов деокупація росіяни Крим

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