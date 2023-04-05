Розвідка звернулася до жителів Криму
Особливо важливою для розвідки є інформація про розташування окупаційних сил
Головне управління розвідки України закликало мешканців тимчасово окупованого Криму до співпраці з Силами оборони України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.
«Жителі Криму, дякуємо вам за якісну співпрацю та приближення поразки окупантів», – йдеться у повідомленні.
У розвідці також наголосили, що рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства, Сил оборони України та підтримка кримських жителів в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель наближають нашу перемогу.
Особливо важливою для розвідки є інформація про розташування окупаційних сил та засобів, а саме:
- пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
- складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
- точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
- місць розміщення засобів радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби (характерна ознака: антени та локатори);
- штабів та пунктів управління окупаційними військами;
- місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов анонсував нову стратегію деокупації Криму.
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