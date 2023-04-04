Розвідка пояснила, чому наступ РФ провалився

Росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку

Із початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили найкращі підрозділи своєї армії, тому наступ новий окупантів не досяг поставлених цілей. Про заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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«Ключові завдання, які Кремль ставив перед своїм окупаційним корпусом, які провалені вчергове – це вихід на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Ми бачимо, що черговий раз ці завдання і терміни провалені», – заявив розвідник.

Він зазначив, що російський наступ на сході не зміг зламати оборону України. Першою причиною невдач окупантів була потужна оборона ЗСУ та спротив українців. Крім того, за словами Юсова, Росія вже втратила на війні найкращі підрозділи та техніку.

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«Найкраща частина російської армії вже знищена після 24 лютого на території України. Те саме стосується найкращої частини техніки й озброєння рашистів. Так, у них залишається чималий мобілізаційний потенціал, залишається багато переважно старих зразків озброєння в консервації. Але це все не може компенсувати втрати», – сказав Юсов.

Нагадаємо, триває 405-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна протягом минулої доби було відбито 69 атак окупвнтів. Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.