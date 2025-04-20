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Речниця Єврокомісії розкритикувала «перемир’я» Путіна на Великдень

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Речниця Єврокомісії розкритикувала «перемир’я» Путіна на Великдень
Речниця Єврокомісії: Росія може зупинити цю війну у будь-який момент
фото з відкритих джерел

У Єврокомісії заявили, що Росія може зупинити цю війну у будь-який момент.

У Єврокомісії відреагували на оголошення президента Росії Володимира Путіна про одностороннє 30-годинне припинення вогню в Україні на Великдень, заявивши, що Москва може негайно припинити війну, якщо захоче. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Росія має репутацію агресора, тому спочатку ми повинні побачити реальне припинення агресії та чіткі дії для забезпечення тривалого припинення вогню», – зазначила Гіппер.

Також Гіппер додала, що минуло більше місяця відтоді, як Україна погодилася на безумовне припинення вогню.

«Росія може зупинити цю війну у будь-який момент, якщо вона дійсно цього хоче…Ми продовжуємо підтримувати Україну у досягненні тривалого, справедливого і всеосяжного миру», – додала Гіппер.

Нагадаємо, РФ продовжує штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Президент заслухав доповідь Сирського. Станом на 06:00 відбулося вже 59 російських обстрілів і п'ять штурмових дій окупантів.

Повідомляється, що на різних напрямках передової відбулося вже 59 російських обстрілів і п’ять штурмових дій російських підрозділів.

«В ОТУ «Старобільськ» зафіксоване одне бойове зіткнення, в ОТУ «Донецьк» – три бойові зіткнення на Покровському напрямку та на Новопавлівському напрямку, на Запорізькому напрямку – одне в районі Степового. Десятки застосувань FPV ворогом», – повідомив президент.

Як відомо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

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Теги: перемир'я Єврокомісія росія

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