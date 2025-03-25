Трамп відповів, чи знімуть США частину санкцій з Росії

Президент Дональд Трамп заявляє, що його команда вивчає всі вимоги Росії

Сполучені Штати Америки аналізують умови, висунуті Російською Федерацією щодо угоди про перемир'я в Чорному морі, серед яких часткове скасування санкцій. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час розмови з журналістами, повідомляє «Главком».

Главу Білого дому запитали, чи розглядає його адміністрація можливість зняття обмежень із деяких російських банків і компаній. У відповідь Трамп зазначив, що його команда вивчає умови, які Кремль вважає необхідними для реалізації угоди щодо Чорного моря.

«Ми зараз розглядаємо всі умови. Їх п'ять чи шість, і ми аналізуємо кожну з них», – заявив Трамп під час брифінгу у Білому домі.

Також ми писали, що США відзначають значний прогрес у врегулюванні війни Росії проти України, досягнутий під час переговорів у Саудівській Аравії. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з американськими послами, інформує «Главком».

Трампа попросили прокоментувати ситуацію щодо припинення вогню між Україною та Росією в Чорному морі.

«Ми досягли великого прогресу на двох напрямках, які ми називаємо секціями, хоча вони охоплюють набагато більше. Це стосується і Росії з Україною, і Близького Сходу», – зазначив Дональд Трамп.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами.

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».