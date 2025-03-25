Росія опублікувала список об’єктів, на які поширюється тимчасове перемир’я

Поки Офіс президента України та Білий дім не надавали такого переліку

Росія опублікувала список російських та українських об’єктів, які не можна обстрілювати впродовж 30-денного перемир’я. про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Кремля.

У список входять:

нафтопереробні підприємства;

нафто-, газопроводи та сховища, включно з насосними станціями;

інфраструктура, що виробляє та передає електрику, зокрема електростанції, підстанції, трансформатори та розподільники;

атомні електростанції;

дамби гідроелектростанцій.

Станом на 22 годину Офіс президента України та Білий дім не надавали такого переліку.

Раніше у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський розповів деталі перемовин в Саудівській Аравії. Як передає «Главком», про це йдеться на сайті Офісу президента.

За словами Зеленського вже погоджено з американською стороною, що сьогодні, 25 березня, може початися припинення вогню щодо нашої енергетики. Також команди обговорили, як повернути більше безпеки Чорному морю, нормальному судноплавству. Для України принципово важливе звільнення людей із російського полону: військових, наших цивільних, а також дітей, які примусово вивезені російськими окупантами.

Зеленський заявив, що Україна готова працювати максимально швидко та абсолютно прозоро для завершення війни, але уже зараз помітно, як «росіяни вже почали маніпулювати».

Також міністерство закордонних справ РФ заявило, що держава-агресор «не вважає за можливе» передачу української Запорізької АЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні. Як передає «Главком», про це повідомило МЗС РФ.

«Повернення станції в російську атомну галузь – давно доконаний факт, який міжнародному співтовариству залишається лише визнати. Передача самої ЗАЕС або контролю над нею Україні чи будь-якій іншій країні неможливі», – йдеться у заяві.

У російському відомстві вважають, що всі співробітники Запорізької АЕС є громадянами Росії, і тому з їхніми життями не можна грати. Також у РФ згадали і Збройні сили України та їх нібито «звірства».