Путін оголосив великоднє перемир'я

Диктатор заявив, що Росія зупиняє бойові дії до 21 квітня

Російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін. Як інформує «Главком», відповідну заяву оприлюднила пресслужба Кремля.

«Керуючись гуманітарними міркуваннями, сьогодні з 18 години до нуля годин з неділі на понеділок російська сторона оголошує великоднє перемир'я. Наказую на цей період зупинити усі бойові дії. Виходимо з того, що українська сторона наслідуватиме наш приклад. При цьому наші війська мають бути готові до відбиття можливих порушень перемир'я та провокацій з боку супротивника, будь-яких його агресивних дій», – сказано у повідомленні Кремля.

Станом на 17:00 президент України Володимир Зеленський не коментував цю інформацію.

Як відомо, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську.

Тим часом спеціальний представник США Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.

Згодом Дмитро Пєсков стверджував, що Росія залишає за собою право не дотримуватися режиму 30-денного припинення вогню по об’єктах енергетики. За словами Пєскова, Україна нібито постійно порушує мораторій на обстріли енергетики, адже українська армія, мовляв, не слухає наказів керівництва України на заборону таких ударів.

Водночас речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий 16 квітня заявив: «Всього за цей час Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир’я. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій».

За словами Тихого, у Миколаївській області пошкоджений трансформатор, також пошкоджено трансформатор в околицях Херсона і лінія електропередач ще в одній області.

Також Російська Федерація справді зменшила удари по енергетичних об'єктах України, однак не зменшила загальну кількість атак на цивільну інфраструктуру. Про це повідомляє кореспондент «Главкома» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

«Обстріли дронами, ракетами, включно з балістичними продовжуються, їх менше не стало», – зазначив президент. За словами Зеленського, подібні дії РФ не можна вважати припиненням вогню, оскільки ворог досі продовжує вбивати мирних людей.