Українська та американська команди провели зустріч у Парижі

Пропозиції США фактично мають на меті заморозити війну в Україні

Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.

Один із чиновників сказав, що ці плани, які, утім, ще «необхідно додатково обговорити з Києвом», не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими.

Джерела підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що вкрай важливо надати Україні гарантії безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Україна вже погодилась на припинення вогню, її позиція полягає в тому, що Москва також повинна погодитися на це, перш ніж обговорювати інші питання.

За словами співрозмовника агентства, завданням української делегації в Парижі було обговорити, як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню, а також питання миротворчого контингенту.

Нагадаємо, прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 18 квітня, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню.

До слова, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.