Головна Світ Політика
search button user button menu button

Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
Українська та американська команди провели зустріч у Парижі
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Пропозиції США фактично мають на меті заморозити війну в Україні

Сполучені Штати представили союзникам пропозиції для укладання мирної угоди між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами європейських посадовців, контури американського плану було окреслено під час зустрічей у Парижі.

Зазначається, що пропозиції США фактично заморозить війну, а окуповані українські території залишаться під контролем РФ. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.

Один із чиновників сказав, що ці плани, які, утім, ще «необхідно додатково обговорити з Києвом», не означатимуть остаточного врегулювання, і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими.

Джерела підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що вкрай важливо надати Україні гарантії безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Україна вже погодилась на припинення вогню, її позиція полягає в тому, що Москва також повинна погодитися на це, перш ніж обговорювати інші питання.

За словами співрозмовника агентства, завданням української делегації в Парижі було обговорити, як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню, а також питання миротворчого контингенту.

Нагадаємо, прессекретар диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив 18 квітня, що місяць мораторію на удари по об'єктах енергетичної інфраструктури минув.

Раніше речниця Державного департаменту США Теммі Брюс заявила, що Росія має продемонструвати свої справжні наміри щодо війни та показати чи серйозно Москва налаштована для припинення вогню.

До слова, президент США Дональд Трамп стверджує, що найближчими днями Російська Федерація передасть Вашингтону відповідь на пропозицію про припинення вогню.

Читайте також:

Теги: перемир'я США санкції окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після удару РФ по Сумах президент Сполучених Штатів заявив, що росіяни «зробили помилку»
Зеленський закликав Трампа приїхати в Україну перед ухваленням мирного плану
14 квiтня, 08:39
Журналісти біля воріт Генерального консульства РФ в Стамбулі під час прибуття делегації США для переговорів
Зустріч делегацій США та РФ у Стамбулі. Зʼявився перший коментар Держдепу
10 квiтня, 21:11
Згідно з опитуванням, американські виборці схвалюють те, як Трамп поводиться з мігрантами
Адміністрація Трампа розіслала українцям наказ покинути США: що сталось
5 квiтня, 06:27
Маск та Реткліфф біля розвідувального літака Lockheed A-12
Маск навідався до ЦРУ та похизувався фото: Реткліфф прокоментував візит
2 квiтня, 05:08
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
«Швидкий мир» Трампа затягується. Білий дім готує нові важелі тиску на Київ та Москву
2 квiтня, 02:04
Річарда Самарела разом з дружиною Ліною знайшли мертвими
У США за загадкових обставин помер ексменеджер Bloomberg із сім'єю
1 квiтня, 10:27
Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні
Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні
1 квiтня, 07:46
Трамп: Багато людей хочуть, щоб я це зробив
Трамп не відкидає можливість стати президентом США втретє
31 березня, 02:54
Бен Стіллер, Марк Руффало та понад 400 голлівудських зірок закликають Трампа навести лад із ШІ
У Голлівуді актори закликають до обмежень для штучного інтелекту
19 березня, 08:42

Політика

Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
Окуповані території та послаблення санкцій. Bloomberg назвав пропозиції США для мирної угоди
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
«Трамп не зацікавлений в Україні»: в МЗС Чехії відреагували на шокуючу заяву Рубіо
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Кремль оголосив кінець енергетичного перемир'я
Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ
Китай заперечив звинувачення Зеленського у постачанні зброї РФ
На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження
На місцевих виборах у Фінляндії перемогли п’ять кандидатів українського походження
Віткофф заявив, що Росія нібито «може отримати» частину регіонів України
Віткофф заявив, що Росія нібито «може отримати» частину регіонів України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
48K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
25K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
23K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
12K
Втрати ворога станом на 18 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua