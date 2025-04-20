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«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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«Бойові дії тривають». Президент повідомив про ситуацію на фронті
Президент розповів про ситуацію на фронті
фото: Офіс президента

Зеленський додав, що на частині напрямків стало тихіше.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті, передає «Главком».

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

Президент зазначив, що Росія продовжує застосовувати дрони. Також додав, що на частині напрямків стало тихіше.

«Наші дії є та будуть дзеркальними. Пропозиція 30-денної повної та безумовної тиші – на столі, відповідь повинні дати в Москві. Україна разом із нашими партнерами готова максимально конструктивно рухатись до миру, але потрібна відповідна готовність Росії», – написав президент.

Найближчим часом Зеленському мають надати оновлену інформацію з фронту.

«Найголовніше – зараз очевидно, хто насправді був причиною війни весь цей час. Щойно Путін справді наказав зменшити кількість і жорстокість ударів, бойових дій та вбивств стало менше. Єдине джерело цієї війни та її затягування – у Росії», – підсумував президент.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

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Теги: фронт перемир'я росія

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