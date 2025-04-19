Великоднє перемир’я: Зеленський назвав умову для настання повної тиші на фронті

Якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі

«Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи», – сказав президент

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів». Як інформує «Главком», про це глава держави повідомив у Telegram.

За словами Зеленського, якщо зараз Росія готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально – так, як буде з російського боку.

Зеленський пропонує продовжити «великоднє перемирʼя», якщо тиша справді запанує.

«Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Тож якщо повна тиша дійсно запанує, Україна пропонує подовжити її по закінченню великодньої доби 20 квітня надалі. Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. Тридцять днів можуть дати миру шанс», – заявив президент України.

Президент зауважив, що поки, згідно з доповіддю Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії та не стихає артилерія.

«Тому довіри словам із Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює, та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Також увечері 19 квітня в Києві оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу стала загроза дронів.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прокоментував оголошене російським диктатором Володимиром Путіним перемир’я.