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Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Росія порушила перемир’я, вже відбулося понад 20 штурмів – Зеленський
фото з відкритих джерел

Починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе

Починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе. Як інформує «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

«Попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь Росії, починаючи з 10-ї ранку спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування окупантом дронів-камікадзе – лише по FPV є збільшення у два рази з боку російської армії. Найбільш активні дії російська армія цього ранку проводить на Покровському та Сіверському напрямках. На цих та деяких інших частинах фронту триває застосування російського важкого озброєння», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за час із 00:00 до 12:00 цієї доби відбулося вже 26 російських штурмових дій.

«Ми фіксуємо кожне порушення Росією їхньої ж власної обіцянки повної тиші на весь час Великодня й готові надати партнерам відповідну інформацію. Фактично або Путін не контролює повністю свою армію, або ситуація доводить, що в них у Росії немає мети справжнього руху до завершення війни і їм потрібен тільки вигідний піар в медіа. Добре, що хоч не було повітряних тривог», – додав президент.

Нагадаємо, російська сторона заявила, що нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

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Теги: перемир'я Володимир Зеленський Олександр Сирський росія війна

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