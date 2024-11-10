Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо

Ірина Бура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо
фото з відкритих джерел

До медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес

Росіяни для удару по Харкову вчора ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Є1» . Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Чубенко зазначив, що ворог завдав аіваудару по Слобідському району міста Харків у суботу о 22.17.

«Влучання було по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху та розльоту уламків боєприпасу було пошкоджено фасад декількох багатоповерхових житлових будинків, вибито декілька десятків вікон», – розповів він.

Внаслідок російського обстрілу наразі відомо про одну потерпілу. До медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес.

Попередньо для удару по Харкову росіяни використали авіаційний боєприпас «Гром-Є1».

«Він є потужнішим за авіаційну бомбу з фугасною боєголовкою, має більший заряд детонаційної речовини. Фактично це черговий воєнний злочин», – зазначив Чубенко.

За фактом ворожого обстрілу було відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

До слова, Росія збільшила використання модернізованої авіаційної авіабомби Гром-Є1. Вона має власний двигун, що дозволяє запускати її зі значно більшої відстані. Ворог вже довгий час використовує «Гром-Є1», його літакам все одно необхідно підлітати на небезпечну близькість до лінії фронту. Щоб зменшити цей ризик, окупанти створили модернізовану бомбу Grom-E1 масою 600 кг, обладнану ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після скидання.

 

 

Теги: Харків жінка злочин ворог росіяни стрес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столтенберг жаліє, що Україні не дали більше зброї раніше
Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не закривало очі на війну в Україні
13 жовтня, 23:05
Північнокорейські військові для початку воюватимуть на Курщині, зазначив Андрій Коваленко
Не в Україні. Центр протидії дезінформації припустив, де Росія застосовуватиме військових КНДР
15 жовтня, 15:09
Росіяни на Курщині використовують багато дронів
Росіяни використовують на Курщині потужні дрони, які важко збивати – DeepState
16 жовтня, 05:17
Париж готується дати відсіч Росії у разі нападу
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
18 жовтня, 10:29
За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця
Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)
22 жовтня, 14:38
Курська операція ЗСУ триває від 6 серпня 2024 року
Курська спецоперація ЗСУ. Бойовик Кадирова визнав проблеми у росіян
22 жовтня, 08:59
Зеленський розповів про залучення Росією військових з КНДР
Зеленський пояснив, чому Росія залучила військових КНДР до війни в Україні
31 жовтня, 17:17
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
1 листопада, 03:44
Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
7 листопада, 21:40

Події в Україні

Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо
Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2024 року
Ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення – Сирський
Ситуація на фронті складна та має тенденцію до загострення – Сирський
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Сирський: ситуація на фронті має тенденцію до загострення
Росіянин, який захищає Україну, описав життя поруч із РФ після війни
Росіянин, який захищає Україну, описав життя поруч із РФ після війни
Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна
Росіяни розстріляли пораненого беззбройного українського воїна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Крупа вперше пояснила, звідки в її помешканні взялася купа доларів
97K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 листопада 2024
33K
Втрата Україною винищувача F-16: стали відомі подробиці розслідування
32K
Які б не були стосунки, все одно боляче: син та колишня дружина Узєлкова відреагували на його смерть
16K
Скандал із волонтером Стерненком: Сухопутні війська ЗСУ зробили заяву

Новини

У Києві повітряна тривога тривала чотири години
Сьогодні, 02:18
Очільник Пентагону відмовив Зеленському у пріоритетному постачанні ATACMS в Україну – WSJ
Сьогодні, 01:21
Розстріл беззбройного українського полоненого: прокуратура розпочала розслідування
Сьогодні, 00:45
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«У нас демографічна яма»: Верховна Рада запевняє, що не знижуватиме мобілізаційний вік
Вчора, 23:42
Росіяни влучили КАБом біля багатоповерхівки у Харкові
Вчора, 23:10

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua