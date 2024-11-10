Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо

До медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес

Росіяни для удару по Харкову вчора ввечері, 9 листопада, застосували гібрид ракети й авіабомби «Гром-Є1» . Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Чубенко зазначив, що ворог завдав аіваудару по Слобідському району міста Харків у суботу о 22.17.

«Влучання було по відкритій місцевості. Внаслідок вибуху та розльоту уламків боєприпасу було пошкоджено фасад декількох багатоповерхових житлових будинків, вибито декілька десятків вікон», – розповів він.

Внаслідок російського обстрілу наразі відомо про одну потерпілу. До медиків звернулася жінка, у якої була гостра реакція на стрес.

Попередньо для удару по Харкову росіяни використали авіаційний боєприпас «Гром-Є1».

«Він є потужнішим за авіаційну бомбу з фугасною боєголовкою, має більший заряд детонаційної речовини. Фактично це черговий воєнний злочин», – зазначив Чубенко.

За фактом ворожого обстрілу було відкрито кримінальне провадження через порушення законів та звичаїв війни.

До слова, Росія збільшила використання модернізованої авіаційної авіабомби Гром-Є1. Вона має власний двигун, що дозволяє запускати її зі значно більшої відстані. Ворог вже довгий час використовує «Гром-Є1», його літакам все одно необхідно підлітати на небезпечну близькість до лінії фронту. Щоб зменшити цей ризик, окупанти створили модернізовану бомбу Grom-E1 масою 600 кг, обладнану ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після скидання.