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Зеленський пояснив, чому Росія залучила військових КНДР до війни в Україні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Зеленський пояснив, чому Росія залучила військових КНДР до війни в Україні
Зеленський розповів про залучення Росією військових з КНДР
фото: скріншот з відео

«Вони можуть тільки кричати на українців з дивану, а воювати вони не дуже хочуть», – Зеленський про росіян

Російський диктатор Володимир Путін залучив північнокорейських військових у війну проти України, щоб уникнути додаткової мобілізації в Росії. Про це в інтерв’ю південнокорейському телеканалу KBS заявив президент України Володимир Зеленський.

«Путін мобілізації всередині своєї держави дуже боїться. Це б'є по його рейтингу, бо всередині держави мобілізацію не підтримує більшість людей. Вони можуть тільки кричати на українців з дивану, а воювати вони не дуже хочуть», – сказав президент.

Зеленський додав, що наразі у підготовчих російських таборах перебуває 3 тис. північнокорейських військових, їхня кількість найближчим часом зросте до 12 тис.

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН зібралася для обговорення питання розгортання північнокорейських військових на фронті в Україні.

До слова, представник України Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що північнокорейські військові можуть розпочати безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ вже в листопаді.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Також президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявляв, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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Теги: росія війна військові мобілізація Північна Корея Володимир Зеленський Україна росіяни

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